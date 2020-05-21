В аэропорту Екатеринбурга обновили разметку

11:56 | 22.05.2020

Фото: пресс-служба Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово обновили разметку на аэродроме. Маркировка обеспечивает безопасное движение самолёта по маршрутам руления, взлёта и посадки.



В пресс-службе аэропорта отмечают, что дневная маркировка на перроне, стоянках воздушных судов, взлётно-посадочных полосах и рулёжных дорожках обновляется аэродромной службой при подготовке к осенне-зимней и весенне-летней навигации, а также по мере износа.



На нанесение маркировки расходуется в среднем 6-8 тонн краски в год. Плановое обновление разметки производится, как правило, в мае и сентябре в сухую погоду и при температуре воздуха не ниже +5 градусов.



В нанесении маркировки задействованы до шести сотрудников аэродромной службы. Для разметки используется специальная аэродромная краска трёх цветов – белым (предназначена для взлётно-посадочных полос и путей движения спецтранспорта по перрону), жёлтым (для обозначения рулёжных дорожек и маршрутов следования к местам стоянок воздушных судов) и красным (для границы мест стоянок и обслуживания самолётов).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»