Свердловчанин из горящего дома вынес на руках мужчину

11:15 | 22.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Житель свердловского посёлка Махнёво Икмет Ахмедов спас из горящего дома мужчину. За действия по спасению человека с риском для собственной жизни его представили к награде МЧС России.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошёл около полуночи 17 мая. 48-летний Икмет Ахмедов ехал по посёлку на машине и заметил дым, идущий из окон частного жилого дома на улице Казанской.



Мужчина вошёл в горящий дом и в одной из комнат обнаружил спящего на диване 63-летнего хозяина дома. К тому моменту помещение уже было окутано дымом. Икмет Ахмедов вынес на руках мужчину на улицу, а затем вызвал пожарную охрану и скорую помощь. Хозяин дома не пострадал. Прибывшие пожарные справились с огнём за 13 минут.



По словам спасателей, Икмет Ахмедов уже не в первый раз оказывает помощь пожарным, в том числе принимает активное участие в профилактической работе среди местного населения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»