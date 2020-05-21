Новости дня
11:15 | 22.05.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловчанин из горящего дома вынес на руках мужчину
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошёл около полуночи 17 мая. 48-летний Икмет Ахмедов ехал по посёлку на машине и заметил дым, идущий из окон частного жилого дома на улице Казанской.
Мужчина вошёл в горящий дом и в одной из комнат обнаружил спящего на диване 63-летнего хозяина дома. К тому моменту помещение уже было окутано дымом. Икмет Ахмедов вынес на руках мужчину на улицу, а затем вызвал пожарную охрану и скорую помощь. Хозяин дома не пострадал. Прибывшие пожарные справились с огнём за 13 минут.
По словам спасателей, Икмет Ахмедов уже не в первый раз оказывает помощь пожарным, в том числе принимает активное участие в профилактической работе среди местного населения.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:05 | 22.05.2020
Коронавирус выявлен в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
14:36 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле от коронавируса скончался монах
14:28 | 22.05.2020
В Перми временно закроют для посещения набережную Камы
14:17 | 22.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил очередной антирекорд
13:26 | 22.05.2020
Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом
13:06 | 22.05.2020
В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка Covid-19
13:04 | 22.05.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 4,15%
12:51 | 22.05.2020
Директор пермского бизнес-инкубатора в прямом эфире расскажет о мерах поддержки перевозчиков
12:46 | 22.05.2020
В России коронавирусом заболели ещё 8 894 человека
12:43 | 22.05.2020
Проведение ЕГЭ-2020 в Пермском крае планируется начать 29 июня
12:42 | 22.05.2020
Число смертей пациентов с Covid-19 на Среднем Урале достигло 12
12:41 | 22.05.2020
В Пермском крае выявлен еще 51 случай коронавируса
12:35 | 22.05.2020
В Свердловской области ещё 135 человек заразились коронавирусом
12:28 | 22.05.2020
Выходные в Перми будут прохладными
12:23 | 22.05.2020
Covid-19 не станет помехой для проведения «Мисс Екатеринбург»
11:56 | 22.05.2020
В аэропорту Екатеринбурга обновили разметку
11:37 | 22.05.2020
В Екатеринбурге в благодарность врачам появилось граффити размером с пятиэтажный дом
11:15 | 22.05.2020
Свердловчанин из горящего дома вынес на руках мужчину
10:58 | 22.05.2020
Глава Екатеринбурга дал распоряжение о подготовке ко Дню памяти и скорби
10:39 | 22.05.2020
Жителя Екатеринбурга признали виновным в краже аккумуляторов с тягача
10:15 | 22.05.2020
В Екатеринбург из Индии прибыли десятки россиян
09:59 | 22.05.2020
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Тагильской
09:45 | 22.05.2020
«Уралкалий» будет поставлять хлористый калий в Индию по рыночной цене
09:43 | 22.05.2020
В Асбесте ночью горели дом, гараж и машина
09:26 | 22.05.2020
В Екатеринбурге утвердили границы обсерватории, где бывал Менделеев
09:09 | 22.05.2020
На Среднем Урале от укусов клещей пострадали свыше 13 000 человек
20:59 | 21.05.2020
В Екатеринбурге на Вторчермете Lexus сбил насмерть женщину
20:54 | 21.05.2020
Пермяки помогают медикам, которые живут на работе из-за коронавируса
19:37 | 21.05.2020
В поселке Свердловской области начали модернизацию систем освещения с помощью «умных» технологий
18:57 | 21.05.2020
Евгений Куйвашев предложил уральским выпускникам придумать, как отметить окончание школы дистанционно
18:46 | 21.05.2020
Шестую Уральскую биеннале в Екатеринбурге посвятят выходу из карантина