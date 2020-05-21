Глава Екатеринбурга дал распоряжение о подготовке ко Дню памяти и скорби

10:58 | 22.05.2020

Фото: Фёдор Серков

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал распоряжение о подготовке ко Дню памяти и скорби. В рамках этого приведут в порядок воинские мемориалы и организуют торжественно-траурные мероприятия.



На территории всех городских кладбищ муниципальные службы очистят от мусора могилы ветеранов Великой Отечественной войны и погибших в «горячих точках» бойцов, а также восстановят ограды и памятники.



22 июня, в День памяти, на всех административных зданиях приспустят государственные флаги.



День памяти и скорби был учреждён Указом Президента России Бориса Ельцина 8 июня 1996 года как дань уважения жертвам Великой Отечественной войны. Во всех городах страны 22 июня приспускаются государственные флаги, проходят патриотические акции, а в православных храмах совершаются богослужения в память о погибших в боевых сражениях.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»