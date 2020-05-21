В Екатеринбург из Индии прибыли десятки россиян

10:15 | 22.05.2020

Вывозной борт доставил из Индии в Екатеринбург 41 россиянина. Самолёт авиакомпании Royal Flight вывез застрявших туристов из Тривандрума и Калькутты.



После прохождения таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора 34 человека, в том числе шестеро свердловчан, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора.



По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, затем самолёт отправился в Москву.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»