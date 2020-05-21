В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Тагильской

09:59 | 22.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге из-за строительства газопровода закроют движение транспорта на участке улицы Тагильской возле дома № 69.



Ограничения введут сегодня, 22 мая, в 22:00. Вновь участок, согласно плану, должны открыть в 6:00 25 мая.



Автолюбителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут своего передвижения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»