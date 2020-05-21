В Екатеринбурге утвердили границы обсерватории, где бывал Менделеев

09:26 | 22.05.2020

Фото: 2gis

В столице Урала утверждены границы «Здания первой в городе обсерватории, где в 1880 году бывал Д. И. Менделеев» (Народной Воли, 64). Соответствующий приказ выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Документ устанавливает границы территории объекта культурного наследия регионального значения. Кроме того, обозначено, что на указанной территории разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещение на фасадах информационных вывесок, устройство архитектурной подсветки и прочее.



Согласно документу, на месте запрещается капитальное строительство, устройство наземных автостоянок, а также хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению и искажению внешнего облика сооружения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»