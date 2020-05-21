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09:26 | 22.05.2020
Фото: 2gis
В Екатеринбурге утвердили границы обсерватории, где бывал Менделеев
Документ устанавливает границы территории объекта культурного наследия регионального значения. Кроме того, обозначено, что на указанной территории разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещение на фасадах информационных вывесок, устройство архитектурной подсветки и прочее.
Согласно документу, на месте запрещается капитальное строительство, устройство наземных автостоянок, а также хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению и искажению внешнего облика сооружения.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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