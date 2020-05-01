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19:37 | 21.05.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В поселке Свердловской области начали модернизацию систем освещения с помощью «умных» технологий
«Установка энергосберегающих систем освещения – решение, которое позволяет не только улучшить облик улиц городов, но и значительно повысить эффективность расходования бюджетных средств на электроэнергию. И с нашей точки зрения, такой опыт был бы полезен для применения во всех территориях», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Благодаря внедрению энергосберегающих технологий поселок за весь срок энергосервисного контракта сможет сэкономить почти 70% от общего потребления энергии и экономить ежегодно не менее 2,7 млн рублей.
Стоит отметить, что такой проект был в 2019 году реализован в Качканаре. Благодаря этому за первый год работы городу удалось сократить потребление энергии на более чем 600 тысяч киловатт в час.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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