За год предприятия Свердловской области вложили в природоохранные технологии 900 миллионов рублей

18:10 | 21.05.2020

Фото: tlum.ru

Предприятия Свердловской области в 2019 году в рамках соглашений с правительством о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды вложили в природоохранные технологии 900 миллионов рублей, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.



«В соответствии с задачами национального проекта «Экология» крупные предприятия региона стараются внедрять наилучшие доступные технологии, которые позволяют снизить негативное воздействие на воздух, воду и почву», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



На сегодняшний день между предприятиями и правительством заключены 26 таких соглашений. В рамках договоров были внедрены новые ресурсосберегающие технологии, введена реконструкция газоочистных установок, строительство и модернизация очистных сооружений сточных вод, зарыбление водохранилищ, а также переработка отходов производства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»