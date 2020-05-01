За сутки на Среднем Урале провели 8063 исследования проб на COVID-19

17:52 | 21.05.2020

Фото: tvsamara.ru

По данным на сегодняшний день, за прошедшие сутки на Среднем Урале провели 8063 исследования проб на коронавирус, которые взяли у людей, имеющих показания для тестирования.



За сутки медики обследовали 7633 человека. Общее количество проведенных в Свердловской области исследований составило 217 731. Всего в регионе обследовано 200 535 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»