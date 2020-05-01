Жителя Екатеринбурга оштрафовали за производство небезопасной кальянной смеси

17:30 | 21.05.2020

Фото: kaljaninfo.ru

В Екатеринбурге оштрафовали местного жителя, который в масштабных объемах производил небезопасную для здоровья бестабачную кальянную смесь. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



Екатеринбуржец 1995 года рождения в 2019-2020 годах в помещении на улице Электродепо организовал производство бестабачной смеси для кальяна на основе чайного листа. За время своей деятельности «бизнесмен» изготовил почти 70 тысяч пачек смеси.



– При этом молодому человеку было абсолютно безразлично, какое влияние могла оказать его продукция на её потребителей. А задуматься об этом следовало бы, ведь, как показала проведённая в рамках расследования экспертиза, в бестабачной смеси содержались такие опасные вещества, как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. Согласно заключению эксперта, при курении эти вещества могут причинить здоровью человека тяжкий вред. К счастью, деятельность этого предприимчивого екатеринбуржца была своевременно пресечена, – рассказали в пресс-службе СКР.



С учетом того, что молодой человек впервые привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим, суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.



– Данный подпольный цех был выявлен сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Екатеринбургу при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии и коллег из регионального Роспотребнадзора. Готовое изделие хранилось в складских помещениях. В ходе проведённых мероприятий обнаружены технологические линии по производству продукции, готовые упаковки немаркированной продукции, предназначенной к реализации на территории оптово-розничных комплексов. Также представителями МВД изъяты ёмкости с немаркированным жидким никотином без сопроводительных документов, объемом свыше 100 литров, – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбурге.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»