Начало проведения ЕГЭ отложили на конец июня

17:11 | 21.05.2020

Фото: news.myseldon.com

Сегодня, 21 мая, на совещании по ситуации в системе образования президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ по всей стране начнут проводиться 29 июня. Экзамены будут сдавать те, кто готовится поступать в вузы, аттестаты выдадут всем выпускникам. Подготовка к ЕГЭ будет проводиться в дистанционном режиме.



Кроме того, перенесли и приемную комиссию в вузах – зачисление пройдет только в августе. Если кто-то не сможет сдать ЕГЭ в июне, то будет возможность сдать экзамены в августе на оставшиеся в вузах места и начать учебу в сентябре.



Помимо этого, отложен и призыв на военную службу выпускников 2020 года.



Владимир Путин добавил, что в начале следующего учебного года нужно будет провести контроль полученных в период дистанционного обучения знаний, при необходимости – повторить и закрепить материал. Также он отметил, что слухи про уход от традиционной системы образования и замены ее на дистанционное обучение не имеют оснований.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»