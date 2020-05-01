На Свердловскую область надвигаются дожди и ветер

16:48 | 21.05.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

Свердловчан предупреждают о дожде и порывистом ветре 22 мая. МЧС рассылает СМС-оповещения.



В пятницу, 22 мая, ожидается небольшой, местами умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 15…20 °C.



МЧС рекомендует садоводам завтра отложить работы на своих участках и проверить ветрозащитные конструкции. Также спасатели напомнили, что если сильный ветер застал вас на улице, то нужно держаться на расстоянии от лёгких построек, ремонтируемых зданий, линий электропередачи, деревьев. А в помещении при дожде и ветре следует закрыть все окна и двери.



Водителей рекомендуют быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.



Добавим, что при возникновении ЧС необходимо сразу сообщить о произошедшем по телефонам 101 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»