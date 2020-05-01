Екатеринбургский институт спроектировал здание склада концентратов и шихтовых материалов для Челябинского цинкового завода

Научно-исследовательский и проектный институт «Уралмеханобр», входящий в состав УГМК, завершил разработку проекта строительства здания склада концентратов и шихтовых материалов на Челябинском цинковом заводе, входящем в металлургический комплекс УГМК. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы.Перед специалистами «Уралмеханобра» стояла задача реконструировать существующий рудный двор Челябинского цинкового завода. На разработку проекта и прохождение экспертизы ушло порядка девяти месяцев.Проект предусматривает изменение железнодорожной сети рудного двора, строительство здания склада концентратов и шихтовых материалов. На объекте будет изменена и система электрообеспечения. Инженерные сети планируется проложить подземным способом. Кроме того, территория рудного двора будет оборудована автомобильными проездами и благоустроена. Ожидается, что после строительства здания склада будет исключена ветровая эрозия и снизится нагрузка на городскую окружающую среду.«Хочется подчеркнуть, что значимость данного объекта заключается не только в его необходимости для производства, - отметил директор ПАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. - Строительство склада концентратов на рудном дворе предусмотрено программой по улучшению экологической обстановки в Челябинске в рамках Федерального проекта «Чистый воздух», поэтому для нас крайне важно выполнить эту работу».В настоящее время заказчику переданы все необходимые документы для начала строительно-монтажных работ. Планируется, что проект будет реализован в 2021 году.