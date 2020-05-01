В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина

16:00 | 21.05.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В столице Урала ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Дорожная авария произошла 18 мая около 20:30 на улице Советской, 5. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля предположительно марки Daewoo Nexia белого цвета допустил наезд на женщину, которая переходила дворовой проезд по линии тротуара справа налево по ходу движения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Установлено, что он выехал на улицу Советская в сторону Луначарского.



В результате аварии 27-летняя женщина получила ушибы и была доставлена в медучреждение.



Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия. Очевидцев данного ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (996) 17992-97 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»