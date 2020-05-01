В екатеринбургской больнице №6 произошла вспышка коронавируса

15:21 | 21.05.2020

Фото: cleveland19.com

В Екатеринбурге в ЦГБ №6 произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения городской администрации, COVID-19 заразились несколько медиков.



Напомним, что еще в начале пандемии ЦГБ №6 перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Сотрудников больницы каждую неделю тестируют на наличие вируса. Во время одного из таких тестирований и обнаружили заражения.



Добавим, что расследованием каждого случая заражения коронавирусом и установлением контактных лиц занимается управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



На 21 мая в Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев коронавируса. Выписались из больниц по выздоровлению уже 976 пациентов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»