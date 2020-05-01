Местонахождение свердловчан с легкими формами COVID отслеживают с помощью выданных телефонов

На Среднем Урале разработали правила использования технических устройств для мониторинга местоположения местных жителей во время действия ограничений, установленных в связи с коронавирусом. Напомним, что с 12 мая на дому наблюдаются и лечатся пациенты с лёгкими формами заболевания и контактные граждане.Таким свердловчанам выдают специальные телефоны, чтобы отслеживать, не нарушают ли те режим самоизоляции. Врачи наблюдают за местоположением контактных граждан и людей с легкими формами заболевания по геолокации мобильного устройства. Телефоны также нужны для осуществления медицинских телеконсультаций.Как сообщается в тексте приказа свердловского департамента информатизации и связи, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, пациентам выдают телефоны марки Vertex lmpress Stone. Стоимость такого телефона оценивается от 2400 до 6500 рублей.На мобильном устройстве установлены также мессенджеры WhatsUp и Telegram, браузер для использования мобильного интернета и GPS-трекер. Эти программы запрещается удалять с телефона, также нельзя производить сброс настроек и устанавливать другие приложения. Но можно с помощью этого телефона общаться с родными, коллегами и друзьями. Звонки через мессенджеры осуществляются без ограничений.