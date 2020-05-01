Серовский браконьер оставил лося без самки

Полицейские Серова совместно с сотрудниками регионального департамента по охране животного мира и среды их обитания выявили очередного браконьера. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.Задержанным оказался местный житель Воробьев 1964 года рождения. В марте 2020 года отправился на охоту в 50 км от поселка Восточный на своем автомобиле «УАЗ-31519».– Обвиняемый в браконьерстве мужчина, вооруженный зарегистрированным охотничьим ружьем «Вепрь – ВПО 221», вероятно, так жаждал свежего мяса, что преодолел все трудности, оказавшиеся на его пути. До лесополосы он добрался на внедорожнике. Затем по непроходимой дороге, ведущей в сторону бывшей деревни Новая Цыганка, двигался на мотобуксировщике с санями, после долго шел на охотничьих лыжах, пока в поле его зрения не попала на свою беду самка лося. В нарушение действующего законодательства о запрете охоты в этот период, хищник в человеческом обличии дважды хладнокровно выстрелил в животное и убил его. Но пир устроить по такому случаю у него не получилось, сыщики внесли свои корректировки в план браконьера. Полиция обнаружила и изъяла целый набор вещественных доказательств – транспортные средства, «ствол» с пятью патронами, пайву, топор с ножом, с помощью которых он разделал тушу, а также внутренние органы загубленной таежной красавицы. Ущерб для животного мира в целом составил порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей», – рассказал полковник Горелых.Дознаватели ОВД Серова накануне окончили расследовать уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства». Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области заявил гражданский иск о возмещении ущерба.– В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет, –добавила старший дознаватель полиции Серова майор Оксана Паглазова.