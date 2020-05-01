Свердловские строительные предприятия продолжают работу в штатном режиме

14:00 | 21.05.2020

Фото: cvetnoj-bulvar.ru

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков завил, что предприятия строительного комплекса продолжают работу в штатном режиме с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.



Министерство строительства каждую неделю проводит проверку соблюдения санитарных требований на строительных площадках. На сегодняшний день нарушений не выявлено.



Кроме того, сообщается, что свердловские застройщики не планируют снижать объемы ввода жилья. На планы может повлиять только общий спад потребительского спроса на квартиры. В начале 2020 года наблюдался рост продаж, но уже в апреле наметился спад. При этом ни одна строительная организация не заявила о намерении снизить темпы жилищного строительства или перенести сроки ввода объектов.



Также не замечено снижение темпов строительство соцобъектов. Эти стройки стабильно финансируются из бюджетов разных уровней. Продолжается и строительство объектов Универсиады, предусмотренных государственной программой Свердловской области: здание волейбольной Академии Карполя, дворец Самбо в Верхней Пышме и другие объекты. Пока что не начато строительство деревни Универсиады, но ведется проектирование и инженерная подготовка территории.



– Расселение аварийного жилья будет идти ускоренными темпами. Руководство страны поставило задачу усилить финансирование программы расселения и ускорить процесс. Основные средства планируется распределить в 2020-2022 годах. Таким образом, эти годы будут сверх плана насыщены финансами и люди скорее получат жилье, – отметил Волков.



Добавим, что по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева при министерстве строительства создан региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики строительной отрасли. Он работает в постоянном контакте с отраслевыми союзами, ведет мониторинг цен на ключевые строительные материалы на территории региона, а также разрабатывает планы поддержки предприятий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»