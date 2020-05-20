Ещё 86 свердловчан вылечились от коронавируса

По данным на 21 мая, в Свердловской области выписали по выздоровлению ещё 86 пациентов с ранее подтверждённым Covid-19. Общее число вылечившихся от коронавируса в регионе достигло 976.Напомним, на Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировали 174 новых случая заражения. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 3308 человек.В России за сутки вылечились 7289 пациентов. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 92 861 человека.