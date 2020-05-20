Число заражённых коронавирусом в России достигло 317 554

За последние сутки в России зарегистрированы 8849 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 317 554 человек.Больше всего заболевших в Москве (+3746 человек за последние сутки), Московской области (+384), Дагестане (+223), Санкт-Петербурге (+181), Нижегородской (+119) и Тульской (+106), а также Краснодарском крае (+104).За сутки умерли еще 127 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 3099 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека (+7289 за сутки).