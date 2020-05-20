Уральские танцоры получили Гран-при на Международном конкурсе

12:26 | 21.05.2020

Фото: ленинский.екатеринбург.рф

Детский ансамбль танца «Веселинка» Дома детского творчества Ленинского района получил Гран-при на Международном конкурсе «Золотые фестивали». Девять творческих работ юных танцоров получили максимальное количество баллов от судий.



По причине отмены массовых мероприятий показ работ участников был организован в онлайн-режиме. Члены жюри просматривали видео-номера и выставляли оценки.



В репертуаре «Веселинки» более 20 массовых, групповых и сольных произведений. Приоритетное направление – народный танец. В 2019 году коллектив отметил 30-летний юбилей. «Веселинка» является неоднократным лауреатом районного фестиваля творчества «Открой себя миру», лауреатом фестиваля «Город друзей», неоднократным лауреатом межрегионального фестиваля «Танцуем вместе», лауреатом областных, всероссийских и международных фестивалей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»