Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернул на родину 210 россиян

12:12 | 21.05.2020

Фото: «Уральские авиалинии»

Самолёт «Уральских авиалиний» под пилотированием Героя России Дамира Юсупова вернул на родину 210 россиян. Воздушное судно приземлилось накануне в Москве.



На самолёте прибыли 37 пассажиров с Мальты и 173 - из Ларнаки. Попасть на борт соотечественникам помогали волонтеры акции #МыВместе.



«Мы улетали в хорошем настроении, был усиленный экипаж, соблюдены все меры индивидуальной защиты. Полёт и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после столь долгого пребывания на Средиземном море»,- рассказал Дамир Юсупов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»