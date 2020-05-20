Лидеры мусульман Свердловской области призвали уральцев отметить Ураза-Байрам дома

11:45 | 21.05.2020

Фото: СтопCovid-19

Духовные лидеры мусульман Свердловской области обратились к уральцам с призывом отметить Ураза-Байрам дома в кругу семьи.



«Уважаемые братья и сёстры, от имени наших мусульманских религиозных организаций сердечно поздравляем с наступающим светлым, радостным и великим мусульманским праздником»,- сказал председатель Регионального Духовного Управления мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного Управления мусульман России.



В этом году священный месяц Рамадан заканчивается 23 мая, а Ураза-Байрам состоится в воскресенье, 24 мая.



Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтиям) отметил: «В непростое время борьбы с новой коронацирусной инфекции вы показали себя достойными гражданами своего отечества. Проявили высокую степень ответственности за всех тех, кто живёт рядом с вами».



В праздник приверженцы ислама приходят в мечети, чтобы поздравить друг друга, однако из-за угрозы распространения Covid-19 безопаснее всего оставаться дома.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»