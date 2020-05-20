В Первоуральске из цветов составят название города

11:24 | 21.05.2020

Фото: пресс-служба администрации Первоуральска

В Первоуральске на улице Ленина появится название города, выполненное из живых цветов, сообщают в пресс-службе администрации муниципалитета.



В этом году город украсят тюльпаны, бегония, тагетес, цинерария серебристая, петуния и алиссум. Высадят цветы на клумбах до 10 июня.



Помимо улицы Ленина работы проведут на аллее по проспекту Ильича, в сквере имени Данилова, на центральной площади на улице Ватутина и у администрации ГО Первоуральск. На аллеях цветы украсят уже установленные вазоны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»