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10:44 | 21.05.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Судебный приставы у екатеринбурженки арестовали Toyota

Судебные приставы Екатеринбурга арестовали у 41-летней женщины залоговый автомобиль «Toyota Camry» за долг перед банком в размере более 250 тысяч рублей.

Добровольно погашать задолженность женщина не стала, в связи с чем суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества – транспортного средства должника. Судебный пристав-исполнитель приехал к должнице и составил акт описи и ареста иномарки.

Если задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут для оценки, а в дальнейшем – для реализации на торгах. Все средства будут переданы банку-взыскателю.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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