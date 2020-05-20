Судебный приставы у екатеринбурженки арестовали Toyota

10:44 | 21.05.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Екатеринбурга арестовали у 41-летней женщины залоговый автомобиль «Toyota Camry» за долг перед банком в размере более 250 тысяч рублей.



Добровольно погашать задолженность женщина не стала, в связи с чем суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества – транспортного средства должника. Судебный пристав-исполнитель приехал к должнице и составил акт описи и ареста иномарки.



Если задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут для оценки, а в дальнейшем – для реализации на торгах. Все средства будут переданы банку-взыскателю.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»