В Свердловской области рассказали о работе транспортной и дорожной отраслей

10:27 | 21.05.2020

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков в прямом эфире рассказал о работе транспортной и дорожной отраслей в условиях особого режима.



Так, Старков заявил, что пассажиропоток на межмуниципальных автобусных маршрутах в период самоизоляции сократился примерно в два раза, а количество рейсов сократилось на треть.



Также министр отметил, что сегодня наблюдается постепенный рост числа пассажиров. С понедельника пригородные электрички перешли на летнее расписание. Увеличено число вагонов и рейсов на самых востребованных направлениях.



Свердловская пригородная компания выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по санитарной безопасности. Волонтеры и кондукторы следят за соблюдением масочного режима, раздают медицинские маски. Сообщается, что министерством была организована работа по оказанию помощи транспортникам в дезинфекции подвижного состава. К обработке подключались волонтеры.



Пожаловаться на нарушения санитарных норм в автотранспорте, отсутствие масок у кондуктора или водителя, отсутствие санобработки могут как пассажиры, так и сотрудники автотранспортных предприятий.



О транспорте Екатеринбурга можно рассказать, написав на электронную почту ktodd@ekadm.ru или позвонив на круглосуточную линию приема обращений граждан (343) 253-88-44. О межмуниципальных перевозок и перевозчиков – позвонив по номеру (343) 261 79 80.



Кроме того, можно обращаться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по телефону (343) 312-00-15.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»