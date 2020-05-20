Роспотребнадзор обновил карту распространения Covid-19 в Свердловской области

Смотреть интерактивную карту распространения COVID-19 в Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса в Свердловской области. По данным на 20 мая, COVID-19 обнаружен у жителей более 60 свердловских муниципалитетов и 195 человек из других регионов.В Екатеринбурге число заражённых составляет 2018 человек. Затем по количеству заболевших идут Полевской (84), Нижний Тагил (79), Камышлов и Камышловский район (59), Берёзовский (52), Первоуральск (51), Верхотурье (48), Верхняя Пышма (45), Реж и Режевской район (41), Ревда (39).Всего на 20 мая в Свердловской области зарегистрировано 3 134 случая заражения Covid-19. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами обследовано 70 193 человека, проведено 78 555 исследований.