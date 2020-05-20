Новости дня
09:48 | 21.05.2020
Фото: FSSPRUS.RU
Уральцы могут обратиться к судебным приставам дистанционно
В связи с ограничениями в каждом структурном подразделении УФССП России по Свердловской области установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции.
По вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться дистанционно по телефонам УФССП России по Свердловской области: 8 (343) 362 28 68 (дежурная часть), 8 (343) 370 00 70 (информационный центр управления).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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18:32 | 20.05.2020
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18:32 | 20.05.2020
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