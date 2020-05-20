Уральцы могут обратиться к судебным приставам дистанционно

09:48 | 21.05.2020

Фото: FSSPRUS.RU

Уральцы из дома смогут подать заявление, обращение, ходатайство в электронном виде в Службу судебных приставов, узнать о наличии долгов и погасить их, а также взять справку для пособий в период временного прекращения приёма граждан.



В связи с ограничениями в каждом структурном подразделении УФССП России по Свердловской области установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции.



По вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться дистанционно по телефонам УФССП России по Свердловской области: 8 (343) 362 28 68 (дежурная часть), 8 (343) 370 00 70 (информационный центр управления).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»