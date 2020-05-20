На Среднем Урале заработала горячая линия по летнему отдыху детей

В Сверлдовской области заработала горячая линия по летнему отдыху для детей и по вопросам качества и безопасности детских товаров.До 3 июня в будни с 9:00 до 17:00 жители Среднего Урала смогут задать все интересующие вопросы.Санврачи расскажут о требованиях к услугам детского отдыха, а также о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания и действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров.