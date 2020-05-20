В Североуральске из горящего дома ночью эвакуировали несколько человек

09:17 | 21.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Североуральске произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Комсомольской. По лестничным маршам из горящего здания были эвакуированы девять человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 1:37. На место происшествия выезжали 10 спасателей на трёх машинах.



Огонь потушили в течение семи минут. Установлено, что горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»