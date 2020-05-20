Жительницу Верхнего Тагила подозревают в совершении преступлений в отношении своего сожителя

22:22 | 20.05.2020

Фото: kubnews.ru

В Верхнем Тагиле 29-летнюю свердловчанку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



В марте 2020 года женщина поссорилась со своим сожителем и ранила его зеркалом в область брови. После этого сожители разъехались, но женщина, узнав, что её возлюбленный поддерживает отношения с другой, вломилась к нему в квартиру и обнаружила там постороннюю даму.



«На этот раз в руках буйной гражданки оказался нож, которым она нанесла верхнетагильскому «Дон Жуану» несколько ранений, вновь причинив его здоровью лёгкий вред», - рассказали в СК.



В настоящее время специалисты продолжают расследование. Решается вопрос о предъявлении женщине обвинения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»