Контрольные группы Свердловской области подвели итоги проверок на предприятиях

20:36 | 20.05.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области контрольные группы подвели первые итоги проверок эпидбезопасности на предприятиях, об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Губернатор Евгений Куйвашев на заседании напомнил, что соблюдение санитарно-эпидемических норм должно быть обязательным для всех социальных объектов.



«Мы принимаем декларацию соответствия санитарным нормам в качестве механизма, обеспечивающего безопасность общественного здоровья. Следовательно, этот документ должен удовлетворять всем требованиям Роспотребнадзора и быть при этом реально выполнимым. Прошу иметь это в виду. Мы устанавливаем жесткий контроль за исполнением требований декларации. Этой работой будут заниматься соответствующие контрольные группы», — сказал глава региона.



С 14 мая контрольные группы занимаются проверками торговых центров, магазинов, автомоек и других организаций. Нарушения были зафиксированны в Верх-Исетском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожных районах Екатеринбурга. Два дела на сегодняшний день рассмотрены судами, виновным должностным лицам назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»