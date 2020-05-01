В Свердловской области работает 1134 дежурные группы в детсадах

19:54 | 20.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В детских садах Свердловской области работает 1134 дежурные группы, туда устроен 10401 ребенок, об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«В мае еженедельно открывается в среднем по 150 новых групп, 19-20 мая был рекорд — начали работу еще 300 групп, большой прирост дали Екатеринбург и Верхняя Пышма. В Лесном сейчас работают группы в 17 из 18 садиков», - написал губернатор.



Кроме того, разрешили открыться 34 группам в 9 частных садиках.



Губернатор подчеркнул, что каждый ребенок утром проходит медосмотр, также садики заполняют декларацию, в которой прописаны все нормы, связанные с санитарно-эпидемической безопасностью.



Для того, чтобы записать ребенка в дежурную группу, нужно обратиться в местное управление или департамент образования. Если же там вопрос не решили, то свердловчане могут обратиться по телефону горячей линии министерства образования и молодежной политики Свердловской области 8 (343) 312-00-04 (доб. 080).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»