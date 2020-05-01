Губернатор Свердловской области призвал представителей бизнеса к ответственности после случая в «Красном и белом»

19:36 | 20.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

После подтверждения коронавируса у более 100 сотрудников сети алкомаркетов «Красное и белое» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал представителей бизнеса быть более ответственными. Свое обращение глава региона опубликовал в Instagram.



«Безответственное поведение бизнеса — один из главных врагов в ситуации, когда мы все вместе пытаемся противостоять распространению коронавируса. Вы знаете, я делаю все возможное, чтобы даже в сложной эпидемиологической ситуации предприятия могли понемногу работать. И я не зря повторяю из раза в раз о необходимости соблюдения при этом санитарных норм и правил», - написал губернатор.



Куйвашев добавил, что в «Красном и Белом» на складе, где работает более 800 человек было всего два термометра. Некоторые сотрудники сети не были оформлены официально, а после вспышки 200 человек не смогли найти по месту регистрации. Таким образом, эта ситуация может поставить под угрозу здоровье и жизни большого количества людей.



«Я уважаю предпринимателей, которые, заботясь об экономике бизнеса, не забывают и о здоровье своих сотрудников, партнеров, клиентов. Можно бесконечно выпускать новые указы и распоряжения, советоваться с санитарными врачами, выверять каждый шаг в борьбе с пандемией, но если для людей, которые управляют предприятиями, которые работают на этих предприятиях, это будет как об стенку горох, к нормальной жизни мы вернемся ещё не скоро. Благополучие вас и вашей семьи зависит не только от губернатора или президента, но и от вас самих, от того, как вы соблюдаете необходимые сейчас ограничительные меры», - подчеркнул Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»