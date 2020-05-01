Уральские медики признали эффективным переливание плазмы

19:22 | 20.05.2020

Фото: arbatskievesti.moscow

Специалисты Свердловской области признали эффективным переливание плазмы в лечении коронавирусной инфекции, об этом доложил губернатору Евгению Куйвашеву министр здравоохранения региона Андрей Цветков.



«Технология переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов показала свою эффективность почти в 70% случаях, а мы сейчас тщательно анализируем каждый такой случай. Должен сказать, что нескольких человек, наиболее тяжелых пациентов, это позволило спасти. Соответственно, мы призываем доноров продолжать сдавать кровь, работаем с каждым конкретно. У нас сегодня почти 50 доз плазмы готово, и мы надеемся, что это количество будет увеличиваться», — сказал глава регионального Минздрава.



В настоящее время переливание практикуют специалисты больниц №40, 24 и 6 Екатеринбурга.



Свердловчане, переболевшие COVID-19 могут сдать кровь на Областной станции переливания крови.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»