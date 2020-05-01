В Свердловской области за сутки проведено 7472 исследований на коронавирус

18:43 | 20.05.2020

Фото: m.123ru.net

В Свердловской области за минувшие сутки медики провели 7472 исследований проб на коронавирус, об этом сообщает региональный оперштаб.



Врачи обследовали 720 человек. Всего было проведено 209688 исследований, обследовано 192902 человека.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 3134 случая COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»