Губернатор Свердловской области ввел стимулирующие выплаты для работников учреждений соцобслуживания

18:32 | 20.05.2020

Фото: achit-news.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел стимулирующие выплаты для работников учреждений соцобслуживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Так, врачи, в случае невыявления вируса в организации получат выплату до 40 тысяч рублей, в случае выявления до 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала предусмотрены выплаты до 25 и 35 тысяч рублей, для соцработников, спациалистов по соцработе, по работе с семьей, реабилитологов, психологов – до 25 и до 35 тысяч рублей, для младшего медперсонала – до 15 и 20 тысяч рублей, для техперсонала до 10 и до 15 тысяч рублей.



Действие документа распространяется на трудовые отношения в период с 15 апреля до 15 июля 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»