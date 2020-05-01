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17:51 | 20.05.2020
В Екатеринбурге в суд ушло дело в отношении бывшего начальника ОЭБиПК Эдуарда Воронина
Эдуарду Воронину, согласно окончательной редакции, предъявлено обвинение в совершений преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом, взятки за незаконные действия/бездействие») и ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Бывшему полицейскому грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Рассматривать уголовное дело в отношении Эдуарда Воронина будет судья Никита Шатуленко.
Эдуард Воронин был задержан 3 октября 2018 года сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в своем служебном кабинете. Изначально ему инкриминировалась ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в 2016 году Эдуард Воронин дал незаконное указание своим подчиненным вернуть оборудование в количестве 25 единиц владельцам игрового зала HolyTrade, расположенного на ул. Куйбышева, 139. В свою очередь, как считают в Следственном комитете, соответствующее распоряжение о возврате оборудования Воронину поступило от заместителя начальника Главного управления МВД России по Свердловской области Владимира Романюка, который уволился из правоохранительных органов до задержания.
Уголовные дела по взяткам касаются еще более ранним эпизодов – по эпизоду с возвращением изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции и покровительство бизнесмену Николаю Фуфаеву, от которого майор получил вознаграждение в виде ружья, стоимость которого оценивается на сумму около 700 тысяч рублей.
Напомним, что уголовное дело в отношении Владимира Романюка и его знакомого, бывшего начальника ОМВД по Ярославскому району г. Москвы Сергея Глущенко было передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга еще в марте, по нему состоялось предварительное слушание, но из-за карантинных мер рассмотрение затянулось. Романюк обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение двух взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах»), Глущенко – по ч. 4 ст. 291.1, ч.1 ст. 30, ч. 4 ст.291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, приготовление к посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере»).
По данным следствиям, в 2016 году Владимир Романюк при посредничестве Сергея Глущенко неоднократно получал от екатеринбургских предпринимателей, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр, взятки в виде денег на общую сумму 1,5 млн рублей за бездействие в пресечении их деятельности и возвращение изъятого его подчиненными игрового оборудования. К Сергею Глущенко за помощью в разрешении вопроса тогда обращался коммерсант Артур Симонян, знакомым которого принадлежал игровой зал – это бизнесмены Самвел Мартиросян и Петрос Галстян
© «Вечерние ведомости»
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