Дмитрий Козловских попросил свердловчан не возвращаться к обычному образу жизни после начала снятия ограничений

17:35 | 20.05.2020

Фото: ural-meridian.ru

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских отметил, что после старта первого этапа снятия ограничений не стоит пытаться вернуться к образу жизни, который был до ситуации с коронавирусом.



– До появления вакцины мы все должны жить несколько в ином измерении. И меры безопасности, которые прописаны в указе губернатора, которые рекомендует Роспотребнадзор, должны соблюдаться – это минимизация контактов, масочный режим, социальная дистанция, – подчеркнул Козловский.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»