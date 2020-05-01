Новости дня
17:35 | 20.05.2020
Фото: ural-meridian.ru
Дмитрий Козловских попросил свердловчан не возвращаться к обычному образу жизни после начала снятия ограничений
– До появления вакцины мы все должны жить несколько в ином измерении. И меры безопасности, которые прописаны в указе губернатора, которые рекомендует Роспотребнадзор, должны соблюдаться – это минимизация контактов, масочный режим, социальная дистанция, – подчеркнул Козловский.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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17:35 | 20.05.2020
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17:21 | 20.05.2020
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