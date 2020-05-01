Для снятия ограничений в Свердловской области должен снижаться коэффициент заболевания в течение 4-5 дней

17:21 | 20.05.2020

Фото: news.myseldon.com

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский сообщил, что для снятия ограничений нужно снижение коэффициента заболеваемости коронавирусом в течение четырех-пяти дней. Только после этого возможен переход к первому этапу.



– Мы надеемся, что нам в ближайшее время удастся подойти к той границе, которая позволит начать постепенное снятие ограничений. Все по этому соскучились, все этого хотят, но всем надо на это работать. По количеству исследований и наличию коек мы находимся в нормальной нише. Нам нужно выправить ситуацию по заболеваемости, причем естественным, а не искусственным путем – нужно снизить риски по распространению инфекции. Если завтра у нас начнет стабильно снижаться заболеваемость, ТЦ и кафе откроются через 20 дней», – заявил Дмитрий Козловский.



Главный санитарный врач также добавил, что были проверены около 30% магазинов «Красное и белое», там выявлены «элементарные нарушения». Магазинам выдали предписания по срочному устранению нарушений. По результатам будут приняты процессуальные решения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»