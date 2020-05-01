Шлейф в статистике от вспышки коронавируса на складе «Красного и Белого» ожидается в ближайшие дни

17:14 | 20.05.2020

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что вместе с компанией «Красное и Белое» будет отрабатываться локализация вспышки на складе предприятия. Шлейф в статистике от этой вспышки ожидается в ближайшие два дня.



– Задача – в короткие сроки предпринять комплекс мер для недопущения повторения ситуации на других подобных объектах, – отмечает Креков.



Также вице-губернатор добавил, что в регионе фиксируется рост заболеваемости пневмониями. Большинство из этих случаев не уходит в тяжелую стадию, а количество пациентов, находящихся на ИВЛ, стабильное.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»