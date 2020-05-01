Граффити «Сквер наш!» в Екатеринбурге закрасили черной краской

17:00 | 20.05.2020

Фото: Александр Янг

Граффити «Сквер наш!», которое нарисовал уличный художник Рома Инк на Октябрьской площади в Екатеринбурге, не продержалось и одного дня. Сегодня после обеда арт-объект на вентиляционной будке закрасили черной краской.



Напомним, что около пяти утра Рома Инк закончил работу над граффити «Сквер наш!». Ранее он разрисовывал гранитный шар, расположенный на набережной Верх-Исетского пруда. Одну из своих работ стрит-артер посвятил коронавирусу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»