Екатеринбуржец фиктивно постановил на регистрационный учет 105 иностранцев

16:41 | 20.05.2020

Фото: gorod-na-vagrane.ru

Жителя Екатеринбурга приговорили к реальному лишению свободы за фиктивную постановку на регистрационный учет 105 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В январе этого года екатеринбуржец Константин Водолазов обратился в филиал ГБУ «Многофункциональный центр», чтобы фиктивно постановить иностранных граждан в своей квартире в Кировском районе. Он предоставил недостоверные сведения и отразил факт постановки на учет по месту пребывания 105 граждан ближнего зарубежья, хотя знал, что иностранцы не будут проживать в его квартире.



Отметим, что ранее Водолазов уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.



Суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»