Музейный комплекс УГМК представил вторую серию сериала «09-05-45»

16:20 | 20.05.2020

Фото: Кадр со съемочной площадки в Музейном комплексе УГМК

Вторая серия «09-05-45» накануне появилась в Instagram-аккаунте Музея военной техники УГМК @mvt_ugmk.



«09-05-45» – вертикальный сериал для мобильных устройств, который в Музейном комплексе УГМК представили 9 мая 2020 года – к годовщине Великой Победы.



Сюжет сериала основан на истории 4 поколений одной семьи: внук, отец, дед и прадед. Каждому герою посвящена одна серия фильма. Каждый из персонажей пытается разобраться в истории своей семьи, своего рода, а вместе с этим и в истории своей страны.



Первая серия знакомит зрителей со старшеклассником Никитой Федоровым, который неожиданно во время экскурсии в Музее военной техники, видит на одной из фотографий собственного двойника. В новой серии отец Никиты – Юрий – пытается разобраться в этом удивительном совпадении.



Этот проект для Музейного комплекса создала команда «Студии 29» совместно с режиссером Ариной Охлопковой. Работа над сериалом велась на протяжении трех месяцев, съемки проходили в Музее военной техники.



По словам режиссера, сериал, адаптированный под экран мобильного устройства, – привычнее и понятнее молодому поколению. Вертикальный формат физически погружает зрителя в события и делает прошлое современным и понятным сегодня.



В пресс-службе Музейного комплекса поясняют, что название «09-05-45» – не только отсылка к знаменательной дате, но и своеобразный код, который «зашит» в каждом человеке, живущем в России. Идея сериала в том, чтобы расшифровать этот код и понять, каким образом Великая Отечественная война связала в единое целое четыре поколения.







Финальные серии появятся в Instagram Музея военной техники УГМК (@mvt_ugmk).

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