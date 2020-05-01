Начинающему «бизнесмену» из Екатеринбурга вынесли штраф за производство опасной смеси для кальянов

15:50 | 20.05.2020

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который занимался нелегальным производством бестабачной смеси для кальяна на основе чайного листа. Суд учел, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, раскаялся, в полном объеме признал свою вину. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В суде установлено, что в январе 2019 года у екатеринбуржца возник преступный умысел на незаконное производство и хранение с целью последующего сбыта бестабачной смеси для кальяна на основе чайного листа. Он организовал производство продукции в двух мини-цехах на проспекте Космонавтов и в промзоне на улице Электродепо. Всего было выпущено 69 тыс. пачек 50 г. каждая, продукция реализовывалась в торговых точках.



В феврале 2020 года преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу. В соответствии с протоколами лабораторных испытаний в ходе химического анализа смеси обнаружено наличие свинца, мышьяка, кадмия и ртути, которые представляют опасность для жизни и здоровья потребителей при курении.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).



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