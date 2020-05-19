Екатеринбургские мусульмане отметят Ураза-Байрам дистанционно

15:29 | 20.05.2020

Фото: zen.yandex.ru

Праздник разговения Ураза-Байрам в Екатеринбурге и Свердловской области мусульмане отметят дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Также руководители духовных управлений мусульман решили отменить коллективные пятничные молитвы на протяжении всего священного месяца Рамадан из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил представитель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус, верующие отнеслись к такому решению с пониманием.



– Мы эти непростые месяцы читаем таравих намазы и ведём прямые трансляции молитв, совершаемых сотрудниками мечети. Этот формат оказался востребован – появились подписчики даже из зарубежных стран. А после каждого онлайн намаза я призываю всех прихожан молиться дома, пока не разрешат посещать мечеть. Отмечу, что люди с пониманием отнеслись к дистанции – не стучатся, не просятся на молитву. Никто не обвиняет нас в том, что мы не пускаем в мечеть, – рассказад Абдуль-Куддус.



Напомним, что ранее президент России Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»