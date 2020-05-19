Полицейские в Екатеринбурге применили оружие, преследуя пьяного водителя

14:43 | 20.05.2020

Фото: скриншот видео УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить машину, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.



17 мая около 06:00 инспекторы ДПС заметили на улице Белореченской автомобиль «ВАЗ-21093», водитель которого отказался останавливать машину. Правонарушитель увеличил скорость и попытался скрыться, однако полицейские решили преследовать автомобиль.



Во время погони водитель вновь игнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке, а также неоднократно проезжал перекрестки на красный сигнал светофора, чем создавал опасность для других участников дорожного движения. Мужчину преследовали по улице Токарей, перекрестку Бебеля – Пехотинцев, Донбасской, Машиностроителей и проспекту Космонавтов. В конце концов полицейские решили применить табельной оружие на перекрестке Космонавтов – Турбинная. Машине причинили механические повреждения, а напротив дома №40 по улице Турбинной водитель преследуемого автомобиля остановился.



– За рулем «ВАЗ» оказался 24- летний мужчина, в салоне находились три пассажира. У водителя имелись явные признаки опьянения – запах алкоголя изо рта. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался, – рассказали в пресс-службе ГИБДД.



На место задержания прибыла следственная-оперативная группа и осмотрела место происшествия. Водителя и пассажиров доставили в дежурную часть полиции №14 для дальнейшего разбирательства.



За невыполнение водителем требований о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения и остановке автомобиля в отношении мужчины возбудили административные производства. Кроме того, шесть материалов составили за проезд на запрещающий сигнал светофора.



Добавим, что в ходе преследования и применения оружия граждане и полицейские не пострадали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»