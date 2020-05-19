В Екатеринбурге ищут пропавшего 49-летнего мужчину

14:20 | 20.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге почти неделю ищут 49-летнего Андрея Юрьевича Викулова. Он вышел из дома 14 мая и до сих пор не вернулся.



Приметы пропавшего: рост 160 см, полное телосложение, карие глаза, светло-русые волосы с проседью. Особые примета: грубый шрам над бровью.



С собой у Андрея Викулова были ключи от квартиры. Во что он был одет на момент пропажи – неизвестно.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Викулова, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»