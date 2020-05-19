«Екатеринбург-ЭКСПО» принимает участие во всероссийской акции «Лучи добра»

14:00 | 20.05.2020

Фото: evinstudio.com

Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» присоединился к всероссийской акции «Лучи добра». Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, сегодня ночью, с 23:00 до 01:00 все прожекторы цента будут направлены в небо в знак благодарности тем, кто трудится в период пандемии на благо других людей.



«Мы, люди из индустрии событий, всегда в авангарде своего времени – в хорошие времена даем зрелищ, а во времена сложные поднимаем дух. Мы работаем ради создания позитивной атмосферы, и эта работа является важнейшей составляющей счастья – как простого человека, так и целого государства. Сейчас как никогда нам важно поддержать людей – как тех, кто сражается с коронакризисом на передовой, так и тех, кто находится в самоизоляции», – сказал генеральный директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов.



К акции также присоединились концерт-холл «Свобода», Концертный клуб «Фабрика», РЦ «Антей», Дом офицеров и ТЕЛЕКЛУБ.



Аналогичные мероприятия будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Чите, Краснодаре, Перми, Уфе, Севастополе, Волгограде и других городах России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»