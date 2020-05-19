В Екатеринбурге огласили результаты электронного опроса об Академическом

13:25 | 20.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге официально огласили результаты электронного опроса о присвоении административно-территориальной единице Свердловской области наименования «Академический район города Екатеринбурга». Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, в голосовании приняли участие 12 тысяч 457 человек.



«За» проголосовали 11 тысяч 740 человек (94,2%), а «против» 717 человек (5,8%). При этом, по словам замглавы города Александра Ковальчика, около 47% проголосовавших – это жители Академического.



«Хотела бы поблагодарить всю команду, кто участвовал в этом непростом электронном голосовании, – сказала председатель постоянной Комиссии гордумы по местному самоуправлению Ира Овчинникова. – Более 94% "за" Академический – это хороший результат. Главное, что голосовало за это не только население микрорайона Академический, но и все жители Екатеринбурга. Неравнодушие наших граждан радует».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»